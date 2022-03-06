Руководителям Харьковской обладминистрации предлагают сдаться и начать переговоры переписка
Зампредседателя Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Роман Семенуха сообщил, что российские оккупанты предлагали ему начать переговоры о передаче власти в области.
«Русские мне предложили сдаться. Смешные какие-то. Победа скоро!», - сообщил Семенуха.
Он опубликовал скриншот переписки.
Ему пришло сообщение с предложением не доводить ситуацию до гуманитарной катастрофы и начать обсуждение «гарантий безопасности».