В Минобороны США заявили, что Россия выпустила по Украине более 625 ракет и задействовала почти всю подготовленную боевую мощь. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Высокопоставленный представитель Минобороны США заявил, что "почти 100%" заранее подготовленной боевой мощи России, которая была развернута на границе Украины и Беларуси, уже находится в Украине.