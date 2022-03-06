Россия задействовала почти 100% подготовленной боевой мощи в Украине Пентагон
В Минобороны США заявили, что Россия выпустила по Украине более 625 ракет и задействовала почти всю подготовленную боевую мощь. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Высокопоставленный представитель Минобороны США заявил, что "почти 100%" заранее подготовленной боевой мощи России, которая была развернута на границе Украины и Беларуси, уже находится в Украине.
По словам чиновника, Россия также запустила более 625 ракет по Украине.
По состоянии на утро 7 марта было известно, что, по оценкам Пентагона, Российская Федерация с начала войны выпустила по Украине 600 ракет. Кроме того, они использовали 95% накопленной на границах мощности.