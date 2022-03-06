На двенадцатый день «не-войны» с Украиной выяснилась удивительная вещь – о том, что делать в случае победы и свержения нынешнего правительства в Киеве кремлевские «спецоператоры» даже не задумывались.

«Свяжись со мной, и я гарантирую, что найду для тебя общий язык с Владимиром Путиным, устрою встречу, а ты передашь полномочия законному президенту – Януковичу», – заявил в своем обращении к Владимиру Зеленскому глава Чечни Рамзан Кадыров.

Это мировая классика подобных действий – в «обозе» наступающих войск едет «временное правительство», которому и передается власть. Так делали все и всегда – и американцы, вторгаясь в Ирак и Афганистан, и Советы, начиная боевые действия в Польше, Финляндии и опять же в Афганистане. Все, кроме нынешних российских властей, которые на кандидатуру «гауляйтера» Украины смогли найти только занафталиненного Януковича. При упоминании которого комментарии украинских граждан состоят исключительно из непечатных слов и выражений.

Фактически, это означает, что при планировании украинской спецоперации было допущено сразу несколько стратегических ошибок. И главная из них заключается в том, что вторгаясь на Украину Кремль даже не задумывался о том, какой образ будущего он несет ее гражданам, что он может предложить украинцам в качестве альтернативы «власти бендеровцев, неонацистов и наркоманов».

Что, в свою очередь, ставит другой вопрос – а каким же уровнем проработки отличалась эта «спецоперация», если даже очевидные вещи не были предусмотрены. Сегодня достоверно известно, что анализ таких «мелочей» не поручался ни российской внешней разведке, ни Федеральной службе безопасности РФ. Боялись «утечки» – и получилось как всегда.

А то, что ложилось на стол Владимира Путина – было самым тщательным образом препарировано так, чтобы не вызвать у Верховного главнокомандующего России когнитивного диссонанса. Российский президент интернетом не пользуется, в последние два года находился в глухой самоизоляции – и потому полторы странички различных качественно отредактированных «спецсообщений» создали в его восприятии совершенно альтернативную реальность: Украина ждет российского «освобождения», войска будут встречать цветами, хлебом-солью и народными танцами, украинские военные и чиновники встанут в очередь, чтобы сотрудничать с Москвой. Там само как-то все «устаканится», а «клоун» Зеленский в страхе бежит или сдастся.