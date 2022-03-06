Главный переговорщик России: ожидания от переговоров не оправдались

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что ожидания от диалога не оправдались, передает «Росбалт».

По словам Мединского, обсуждались вопросы работы гуманитарных коридоров. Он заявил, что достигнутые ранее договоренности были нарушены украинскими вооруженными силами на местах.

Мединский сказал, что «российская сторона поставила вопрос ребром», и выразил надежду, что уже завтра гуманитарные коридоры заработают.

«Кроме того, продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам. Однако она идет непросто и говорить о чем-то позитивном пока рано», - отметил Владимир Мединский.

Представители украинской делегации забрали с собой для изучения все привезенные российской стороной договоры и другие документы, добавил глава делегации.