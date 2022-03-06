«Точный учет пленных сейчас налаживается, но могу сказать, что их уже далеко за 1 тысячу. Их количество приближается к 2 тысячам». Об этом в интервью изданию «Новое время» заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Геращенко отметил, что в плен попадают российские солдаты, которые были обмануты своими командирами, не сказавшими им ничего про то, что они будут воевать с Украиной: «Российские солдаты были абсолютно демотивированы, их обманули, подняли ночью 24 числа по тревоге, сказав, что идут учения. И дальше головные машины прошли через границу. Зачастую они ехали в БТР и в машинах, даже не понимая, что уже вторглись на территорию независимой страны. Утром же по ним начали стрелять, убивать и т. д. Многие просто разбегались по лесам и по полям. Потом их задерживали, и они становились пленными».

Отвечая на вопрос о количестве пленных, Геращенко заявил, что точный учет пленных сейчас налаживается: «Но могу сказать, что их уже далеко за 1 тысячу. Их количество приближается к 2 тысячам. К пленным относятся хорошо, понимая, что они люди подневольные. И, соответственно, дальше их будут использовать как обменный фонд – для обмена на наших пленных, которые попали к русским».