Игорь Никифоров, специально для haqqin.az, Москва 23:02

Россия находится в шаге от экономической пропасти, от тотального товарного дефицита. И сейчас многие задаются отнюдь не праздным вопросом – а не спасет ли ее Китай, не сгладит ли чудовищные последствия западных санкций? Ответ абсолютно неочевиден. Да, с одной стороны, уровень «стратегического партнерства» между Москвой и Пекином довольно высок, все последние годы он шел по восходящей. Вместе с тем, по оценкам аналитиков, Китай будет действовать максимально осторожно и взвешенно: торговые связи с США и Евросоюзом для него важнее, чем коммерция с Россией.

По данным Главного таможенного управления КНР, в прошлом году двусторонний товарооборот достиг рекордных $146,8 млрд, увеличившись на 35,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Китай остается крупнейшим торговым партнером РФ как по объему экспорта, так и импорта. Более 71% российского экспорта в эту страну составляют энергоносители, прежде всего, нефть и газ (трубопроводной). Остальное – это древесина и целлюлозно-бумажные изделия, металлы, продукция сельского хозяйства и химической промышленности. В свою очередь, Китай продает России высокотехнологичное оборудование, машины и транспортные средства, одежду и обувь. Как заявил на днях министр торговли КНР Ван Вэньтао, Пекин старается поддерживать «нормальную» торговлю с Москвой и Киевом. А, по словам председателя Комиссии по регулированию банковского и страхового сектора КНР Го Шуцина, его ведомство не намерено участвовать в финансовых санкциях в отношении России. В принципе, на данный момент двусторонняя торговля идет своим обычным чередом. К примеру, на прошлой неделе государственная корпорация Shandong Expressway Minsheng Group купила в РФ 50 вагонов ячменя и перевезла его по железной дороге в Китай (международным грузовым поездом Китай-Европа «Тяньму»). А в Россию из провинции Ляонин (на северо-востоке страны, административный центр – город Шэньян) ушел состав с 747 тоннами потребительских товаров. Однако есть сомнения, что экономическое сотрудничество между Пекином и Москвой станет для последней спасительным кругом. В условиях многочисленных жестких санкций «большой друг» Си Цзиньпин явно не намерен очертя голову бросаться на выручку России. Видно, что он избрал тактику выжидания. И если придется делать однозначный и бесповоротный выбор, едва ли он будет сделан в пользу северного соседа: жертвовать партнерством с Западом Китай не собирается. Сейчас между ним и Европой действуют десятки транспортных линий, входящих в сеть «Один пояс – один путь». За последние 10 лет из КНР в ЕС проехало более 50 тысяч железнодорожных составов с различными товарами. В 2020 году их было 12406, в прошлом – 15 тысяч.