Спасет ли Китай Россию? главная тема
Россия находится в шаге от экономической пропасти, от тотального товарного дефицита. И сейчас многие задаются отнюдь не праздным вопросом – а не спасет ли ее Китай, не сгладит ли чудовищные последствия западных санкций? Ответ абсолютно неочевиден. Да, с одной стороны, уровень «стратегического партнерства» между Москвой и Пекином довольно высок, все последние годы он шел по восходящей. Вместе с тем, по оценкам аналитиков, Китай будет действовать максимально осторожно и взвешенно: торговые связи с США и Евросоюзом для него важнее, чем коммерция с Россией.
По данным Главного таможенного управления КНР, в прошлом году двусторонний товарооборот достиг рекордных $146,8 млрд, увеличившись на 35,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Китай остается крупнейшим торговым партнером РФ как по объему экспорта, так и импорта. Более 71% российского экспорта в эту страну составляют энергоносители, прежде всего, нефть и газ (трубопроводной). Остальное – это древесина и целлюлозно-бумажные изделия, металлы, продукция сельского хозяйства и химической промышленности. В свою очередь, Китай продает России высокотехнологичное оборудование, машины и транспортные средства, одежду и обувь.
Как заявил на днях министр торговли КНР Ван Вэньтао, Пекин старается поддерживать «нормальную» торговлю с Москвой и Киевом. А, по словам председателя Комиссии по регулированию банковского и страхового сектора КНР Го Шуцина, его ведомство не намерено участвовать в финансовых санкциях в отношении России. В принципе, на данный момент двусторонняя торговля идет своим обычным чередом. К примеру, на прошлой неделе государственная корпорация Shandong Expressway Minsheng Group купила в РФ 50 вагонов ячменя и перевезла его по железной дороге в Китай (международным грузовым поездом Китай-Европа «Тяньму»). А в Россию из провинции Ляонин (на северо-востоке страны, административный центр – город Шэньян) ушел состав с 747 тоннами потребительских товаров.
Однако есть сомнения, что экономическое сотрудничество между Пекином и Москвой станет для последней спасительным кругом. В условиях многочисленных жестких санкций «большой друг» Си Цзиньпин явно не намерен очертя голову бросаться на выручку России. Видно, что он избрал тактику выжидания. И если придется делать однозначный и бесповоротный выбор, едва ли он будет сделан в пользу северного соседа: жертвовать партнерством с Западом Китай не собирается. Сейчас между ним и Европой действуют десятки транспортных линий, входящих в сеть «Один пояс – один путь». За последние 10 лет из КНР в ЕС проехало более 50 тысяч железнодорожных составов с различными товарами. В 2020 году их было 12406, в прошлом – 15 тысяч.
«Незадолго до начала трагических событий в Украине китайский лидер и Владимир Путин провели встречу в Пекине и заявили, что дружба между их странами «не имеет пределов», - напомнил Яньмэй Се из аналитической фирмы Gavekal Dragonomics. – Но сейчас Россия может обнаружить, что в реальности это «устремленное в будущее стратегическое партнерство» ограничено. Да, Китай разделяет неприязнь Кремля к международной системе, которой руководят США, однако его материальная помощь в нынешних обстоятельствах (когда санкции могут низвести Россию до положения парии), будет мизерной».
Каким образом Пекин может спасти гибнущую российскую экономику? Рассуждая об этом, британская Financial Times называет два основных способа: во-первых, покупая у РФ сырье, во-вторых, предоставляя крупные займы. Многие специалисты считают, что китайская помощь будет сейчас оказываться через госбанки КНР. В период с 2000-го по 2017-й год Россия получила от Китая кредитов на $151 млрд, напоминает американская исследовательская лаборатория AidData. Скорее всего, помощь будет идти через две государственные кредитные организации – China Development Bank и Export-Import Bank of China. В отличие от коммерческих банков они мало работают с США, и поэтому вторичные американские санкции, которые автоматически лягут на нарушителей, особого ущерба им не причинят.
Закроет ли Китай все те пустоты и прорехи, что уже начали возникать после массового исхода из России представителей западного бизнеса? Безусловно, какие-то может. Есть целый ряд товарных групп, которые Пекин давно стремился закрыть в торговле с Москвой, но его по многим причинам не пускали на российский рынок. Сегодня он обрел шанс на экспортный прорыв в таких сферах как электроника и бытовая техника, в частности, встраиваемая, говорит доктор исторических наук, руководитель Школы востоковедения НИУ «Высшая школа экономики» Алексей Маслов. Можно вспомнить о той же компании Huaway, которую выгнали с американского рынка: она вполне могла бы наладить свое производство на территории РФ. Однако Китай не в состоянии заместить, например, целый ряд микропроцессоров, производимых на Тайване и в США по особо тонким технологиям. Сложно будет заместить авиационную электронику. В совместных планах был широкофюзеляжный самолет, но реализация этого проекта зависла.
Что касается перспектив полной переориентации российской нефтегазовой отрасли в сторону Китая (в случае полного отказа Европы от ее услуг), то они туманны. У России на востоке страны нет соответствующей инфраструктуры: нужно будет построить новые трубопроводы и морские порты, расширить железнодорожную сеть, это потребует времени и инвестиций. Сейчас работает «Сила Сибири», мощности этого газопровода мы практически выбрали, израсходовали, отмечает Маслов. А другой – «Сила Сибири-2», который теоретически пройдет через Монголию, еще только предстоит создать. На это уйдет ближайшие пять-семь лет в лучшем случае. Плюс, у китайской стороны появится возможность диктовать цены: если раньше Россия могла выбирать между двумя своими основными партнерами – Европой и Китаем, то теперь остается один. Примерно та же ситуация с нефтью, но она для Пекина менее важна, чем газ.