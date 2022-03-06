Российский «Калибр» ударил по военной казарме в Николаеве: погибли солдаты

Российские военные запустили в 79-ю бригаду Николаева крылатую ракету «Калибр. В результате аваиаудара восемь погибших, восемь без вести пропавших, 19 раненых. Об этом сообщил глава Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким, пишет УНН.

«...В 5 утра атаковали наш город... «Калибр» – крылатая ракета полетела в 79-ю бригаду, солдаты в казарме просто спали. По итогам дня восемь погибших, восемь без вести пропавших, 19 раненых», - сообщил он.