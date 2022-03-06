В Конгрессе согласовали запрет на импорт российской нефти

Руководители профильных комитетов Палаты представителей и Сената Конгресса США достигли согласия по законопроекту о запрете импорта энергоносителей из России и приостановке нормальных торговых отношений с РФ и Беларусью.

"Мы достигли согласия относительно дальнейших законодательных шагов, касающихся запрета на импорт энергоносителей из России и приостановки нормальных торговых отношений как с Россией, так и Беларусью", - говорится в заявлении руководства комитета по доходам и расходам Палаты представителей и финансового комитета Сената, которое цитирует ТАСС.

Reuters со ссылкой на источник в Конгрессе сообщил, что голосование по инициативе в Палате представителей может состояться уже во вторник. Законопроект, в частности, даст президенту США полномочия увеличивать торговые пошлины на продукты из России и Беларуси. Также представитель США на торговых переговорах должен будет стремиться к тому, чтобы добиться замораживания участия России в ВТО и приостановки вступления в эту организацию Беларуси. Инициатива предполагает также, что президент США будет иметь возможность восстановить нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью при определенных условиях.