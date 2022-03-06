Согласно единому спортивному календарному плану на 2022 год, утвержденному Федерацией велосипедного спорта Азербайджана, в парке горного велосипеда состоялось открытие сезона по МТВ. В соревнованиях под открытым небом приняли участие более 30 велосипедистов-любителей и профессионалов.

По маршруту длиной 4 километра, богатому спусками и крутыми поворотами, подростки совершили 2, а взрослые – 3 круга. Амрал Абдулазизли, преодолевший 12 км быстрее всех, занял 1-е место среди взрослых. Наджаф Багиров занял второе, а Мирказым Сеидалиев третье место.

А среди юниоров первое место занял Максим Поликарпов. Турал Ахундлу и Чингисхан Мамедли показали 2-3-й результат соответственно. Победители были награждены медалями, дипломами и ценными подарками.