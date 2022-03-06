ФИФА разрешила легионерам без санкций разрывать контракты с российскими клубами

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение позволить иностранным игрокам, которые выступают в клубах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), разрывать контракты в одностороннем порядке в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

При разрыве контрактов на футболистов не будет наложено наказание, предусмотренное регламентом ФИФА. Игроки смогут приостановить действие трудовых договоров с клубами до 30 июня.