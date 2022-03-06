Еще один российский олигарх выступил против войны
Еще один российский олигарх, владелец сталелитейной "Группы НЛМК" Владимир Лисин призвал остановить российскую войну в Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Лисина.
Лисин направил письмо сотрудникам концерна, которое выложили в соцсетях. Российский миллиардер сказал, что гибель людей в Украине – трагедия, которую трудно оправдать или объяснить.
Он призвал к мирному урегулированию через дипломатические переговоры.
В письме Лисин совместно с советом директоров выразил надежду, что война скоро закончится.
Пресс-секретарь концерна подтвердил подлинность письма, выложенного в соцсетях.