В результате двух российских авиаударов в городе Житомир и поселке Черняхов Житомирской области произошли пожары в нефтебазах, пострадавших нет, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в ГСЧС, в Житомире возникло возгорание резервуара емкостью 10 м. куб. Предварительно жертв и пострадавших нет. В Черняхове произошло возгорание двух полупустых резервуаров. Из расположенных рядом частных жилых домов эвакуировали жильцов.