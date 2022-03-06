Макрон: дискуссии с Путиным сложные, война будет продолжаться

В краткосрочной перспективе политическое решение ситуации в Украине найдено не будет и, скорее всего, продолжатся военные действия, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

"Дискуссии с президентом Путиным сложные, потому что сегодня он отказывается прекращать огонь. Россия сегодня находится на следующей позиции: требовать очень жестких условий от Украины. Это переговоры между Украиной и Россией, но они проходят в очень несправедливых условиях агрессии, в условиях, куда Франция не будет вмешиваться", - сказал Макрон в ходе предвыборной встречи с французами, сообщает РИА Новости.

Макрон считает, что вряд ли "в ближайшие дни и недели будет настоящее решение путем переговоров. Но я надеюсь на это. И мы делаем все, чтобы помочь этому. Оно зависит от двух сторон, но оно также зависит от ситуации на месте… Но я реально смотрю на вещи и думаю, что в краткосрочной перспективе, скорее, будет продолжаться война".