Adidas закрывает свои магазины в России

Всемирно известный спортивный бренд Adidas заявил, что закрывает свои магазины в России, однако не торопится покидать российский рынок. Об этом говорится в заявлении компании.

«Мы решили приостановить работу наших магазинов и нашего сайта в России до последующего сообщения. В то же время компания продолжит выплату заработной платы работникам и не выходит с рынка России окончательно до дальнейшего уведомления», - написала компания.

Таким образом, бренд присоединился к своим ближайшим коллегам на рынке, Puma и Nike, которые временно остановили свои операции в стране, развязавшей против Украины войну.