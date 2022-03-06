Байден пока не принял решение о запрете импорта российской нефти

Президент США Джо Байден пока не принял решения по поводу идеи об эмбарго на импорт российской нефти, заявила в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки.

"На данный момент нет решения о запрете на импорт нефти из России. Продолжатся дискуссии по этой теме: как внутренние, так и с нашими партнерами по всему миру", - цитирует Псаки Интерфакс.

Она напомнила, что, к примеру, европейские страны импортируют гораздо больше российской нефти, чем США, и поэтому Вашингтону в таких вопросах нужно учитывать интересы своих партнеров в Европе.