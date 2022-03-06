Прогноз от Morgan Stanley: в середине апреля Россию ждет дефолт

Россия уже в ближайшие месяцы рискует потерять платежеспособность. Так считает американская финансовая корпорация Morgan Stanley. По прогнозам аналитиков, уже 15 апреля в РФ может произойти дефолт, пишет Bloomberg.

«Мы считаем дефолт наиболее вероятным сценарием», - написал один из руководителей Morgan Stanley, специалист по кредитованию развивающихся рынков Саймон Уэвер.

Он сравнил перспективы России с Венесуэлой, которая уже несколько лет переживает тяжелейший экономический кризис, сопряженный с гуманитарной катастрофой.

В середине апреля заканчивается 30-дневный льготный период по купонным выплатам, которые российское правительство должно перечислить держателям облигаций с погашением в 2023 и 2043 годах. Сейчас инвесторы оценивают облигации 2023 года примерно в 29 центов за каждый доллар США, пишет Bloomberg. Хотя за несколько дней до вторжения России в Украину облигации торговались выше номинала. Такую низкую стоимость имели в недавнем прошлом только гособлигации Ливана и Венесуэлы.

По мнению финансовых аналитиков, дефолт может быть вызван нежеланием российских властей платить иностранным кредиторам в условиях санкций, введенных США, Францией, Японией, Германией, Великобританией, Австрией и Канадой. Из-за этих ограничений заморожено около половины активов Центробанка РФ ($368 млрд). Доступными остаются $272 млрд.