Лидеры Европейского союза договорятся на саммите на этой неделе о поэтапном отказе от импорта российского газа, нефти и угля, говорится в проекте заявления, знаменующего собой поворотный момент в его политике в отношении Москвы, вызванной вторжением России в Украину. Об этом сообщает Reuters.

Лидеры ЕС встретятся в Версале в четверг и пятницу, чтобы обсудить укрепление их совместной обороноспособности и заявку Украины на вступление в блок.