Мэр Львова: город на пределе своих возможностей и нуждается в помощи

«Ежедневно во Львов, убегая от полномасштабных военных действий, прибывают десятки тысяч вынужденно перемещенных лиц. Поэтому на сегодня город находится на пределе своих возможностей и нуждается в помощи международных организаций». Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, передает УНИАН.

Мэр отметил, что город уже задействовал 440 учреждений культуры и образования и 85 религиозных организаций, чтобы предоставить людям убежище. Сейчас Львов стал прибежищем для 200 тысяч людей, которые переехали в город, скрываясь от обстрелов российских войск.

«Нам нужны большие палатки, чтобы можно было оказать поддержку людям, нужно, чтобы эти палатки были оборудованы соответствующими средствами санитарии, и чтобы там можно было готовить пищу. Совместно со специалистами образования, культуры мы будем нарабатывать отдельные программы, чтобы эти дети, которые у нас находятся, имели максимально обустроенный быт. И нам важно, чтобы известные личности, которые приехали во Львов, проводили встречи и оказывали им психологическую поддержку, которая сегодня для них очень важна, ведь они пережили очень стрессовые дни, возможно самые тяжелые дни в их жизни», - добавил мэр.