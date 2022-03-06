Россия с завтрашнего дня объявляет «режим тишины»

«С целью эффективного проведения гуманитарной операции: с 10:00 (мск) 8 марта 2022 г. Российская Федерация объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры», - говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.

Россия объявляет «режим тишины» с 10 утра 8 марта в ряде городов Украины. Кроме того, российская сторона заявила о готовности обеспечить гуманитарные коридоры, сообщает сайт телеканала "Звезда".

◾️ Из Киева и прилегающих населенных пунктов через территорию Беларуссии в Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию, в южном направлении – по согласованию с украинской стороной;

◾️ Из Чернигова через Беларусь в Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Россию, в южном направлении – по согласованию с украинской стороной;

◾️ Из города Сумы по двум маршрутам в город Полтаву и на территорию России в г. Белгород – далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения, в южном направлении – по согласованию с украинской стороной;

◾️ Из Харькова на территорию России в г. Белгород – далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения, в г. Львов, г. Ужгород, г. Ивано-Франковск – по согласованию с украинской стороной;

◾️ Из Мариуполя по двум маршрутам на территорию России в г. Ростов-на-Дону через г. Новоазовск и г. Таганрог, в г. Запорожье – по согласованию с украинской стороной.