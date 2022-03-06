МИД Украины: хотим прямых переговоров Зеленского и Путина

«Мы давно хотели прямых переговоров между президентом Украины и Владимиром Путиным, потому что мы все понимаем, что именно он принимает окончательные решения, особенно сейчас», - цитирует Кулебу Reuters.

«Наш президент ничего не боится, включая прямой встречи с Путиным. Если Путин тоже не боится, пусть приходит на встречу, пусть садятся и говорят», - добавил украинский министр.

Кулеба также заявил, что готов к предметному разговору со своим российским коллегой Сергеем Лавровым для прекращения войны, если тот на него настроен. «Если он (Лавров) настроен на серьезный разговор, то мы как дипломат с дипломатом серьезно поговорим. Если он начнет повторять ту самую абсурдную пропаганду, которая в последнее время от него раздается, тогда он от меня услышит суровую правду, которой он заслуживает. Но я еще раз хочу подчеркнуть: если господин Лавров настроен на предметную беседу, то я к ней тоже готов. Я готов говорить с кем-угодно ради того, чтобы в Украине установился мир и не убивали украинских граждан, не разрушали наши города и села», его слова приводит Украинская правда

Ранее в понедельник, 7 марта, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал, что в четверг, 10 марта, в Анталье состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России.