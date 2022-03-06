Россия предупредила Европу о нефти за $300 за баррель

Отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка, цена может превысить 300 долларов за баррель, заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

«Абсолютно очевидно, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Всплеск цен будет непредсказуемым – более 300 долларов за баррель, если не больше», – приводит слова Новака ТАСС.

«При этом заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год, при этом это будет значительно дороже для европейских потребителей. При таком сценарии они станут главными пострадавшими. Европейские политики тогда должны честно предупредить своих граждан, потребителей, что их ожидает и что цены на заправках, за электричество, отопление взлетят. Это затронет и другие рынки, включая американский», – подчеркнул российский вице-премьер.

Новак заметил, что Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу, которая потребляет около 500 млн тонн нефти, из них около 150 млн тонн, или 30% – из России. Также страна поставляет в ЕС еще 80 млн тонн нефтепродуктов.