Путин о возможной отправке солдатов-срочников в Украину

«Солдаты-срочники не участвуют и не будут участвовать в специальной военной операции в Украине, дополнительный призыв резервистов из запаса проводиться не будет». Об этом в своем обращении заявил президент России Владимир Путин.

Обращаясь к женщинам, российский лидер отметил, что понимает их переживания.

«Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса», - сказал Путин.

Он добавил, что поставленные задачи решают только профессиональные военные.