Президент Украины Владимир Зеленский записал видео с офиса главы государства и подчеркнул, что остается в Киеве.

«Вот Вечерний Киев, наш офис. Понедельник, вечер... Сегодня 12-й вечер нашей борьбы, нашей защиты. Мы все на местах, все работаем. Каждый там, где должен. Я в Киеве, моя команда со мной. Я остаюсь в Киеве, на Банковой. Не прячусь и никого не боюсь. Столько сколько нужно, чтобы победить в этой войне!», - отметил президент.

Лидер Украины отметил, что он и народ Украины, каждый ее житель, продолжат борьбу против российских войск.