Под Харьковом убит генерал-майор российской армии Виталий Герасимов, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Очередные потери среди высшего командного состава российской армии. Во время боев вблизи Харькова ликвидирован Виталий Герасимов – российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России. Также убит и ранен ряд старших офицеров российской армии», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Виталий Герасимов участвовал во второй чеченской войне, войне в Сирии и в аннексии Крыма.

Напомним, 3 марта в Украине в ходе боев был убит командир десантно-штурмовой горной дивизии гвардии России генерал-майор Андрей Суховецкий.