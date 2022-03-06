Почему русские выстрелили в консульство Азербайджана? главная тема
В Харькове произошло беспрецедентное событие, грубо нарушившее кодифицированный Венской конвенцией о дипломатических сношениях дипломатический иммунитет сотрудников почетного консульства Азербайджана.
По версии украинских властей, российские войска продолжают вслепую обстреливать гражданское население города с единственной целью достичь желаемого – захватить неприступный и непокорный русскоязычный Харьков. Российские войска во имя достижения денацификации, то есть борьбы с проявлениями современного неонацизма, идут по трупам харьковчан, то есть этнических русских.
Версия российских властей вступает в полное противоречие с украинской. Кремль и ведомство Шойгу полностью опровергают Киев, заверяя мировое сообщество в осуществлении «бандеровцами» коварного замысла. Москва обвиняет ВСУ и «националистические батальоны» в том, что они прикрываются мирными жителями и используют гражданские кварталы в качестве живого щита в войне с освободительной русской армией. И, дескать, по этой причине Москва вынуждена прицельным огнем поражать административные здания и жилые кварталы, в которых засели «фашисты».
В случае с обстрелом административного здания азербайджанского консульства версия украинских властей нас не интересует. Поскольку при любом раскладе обстрел ведут не украинцы, а россияне. А значит и спрос с них.
Следуя логике оборонного ведомства дружественной Азербайджану России, можно прийти к печальному выводу – российская артиллерия поразила прицельным огнем консульство Азербайджана на основе ориентировки разведданных. Ведь российские солдаты не стреляют вслепую по гражданским объектам?! Но тогда возникает вопрос – неужели в консульстве Азербайджана окопались «бандеровцы и фашисты»? Весьма сомнительно, что дружественный России Азербайджан мог расположить в своем диппредставительстве стрелковый взвод или артиллерийскую батарею «бандеровцев», не так ли? Столь же сомнительной выглядит версия о нахождении «бандеровских радистов» в автомобилях азербайджанских дипломатов!
К тому же весьма сомнительно, что «фашисты» могли бы расположиться вокруг резиденции уважаемого в Харькове почетного консула Афгана Салманова. Исходя из логики российской военной пропаганды надо поставить вопрос ребром – кто и почему подверг артиллерийскому обстрелу консульство Азербайджана? И с какой целью?
Если российские власти записали Афгана Салманова в ряды «бандеровцев и фашистов», то МИД и Минобороны России должны представить азербайджанской стороне неопровержимые доказательства сотрудничества консула с «националистическими отрядами». Либо же доказать, что украинские войска находились вблизи консульства. Не так ли? Если же этих фактов нет, а их действительно нет, получается, что российские войска открыли по диппредставительству и автомобилям дипломатов преднамеренный артиллерийский огонь? И тем самым Россия нарушила взятые на себя обязательства по обеспечению неприкосновенности диппредставительств. А ведь согласно Венской конвенции, даже самые ожесточенные боевые действия не оправдывают посягательства на неприкосновенность дипломатов и диппредставительств.
Во время ожесточенных военных действий НАТО в Белграде в 1999 году американцы «случайно» сбросили высокоточную бомбу на посольство Китая. «Случайная бомба» унесла жизнь китайских журналистов и к тому же разрушила здание диппредставительства. Правда, всячески оправдываясь, НАТО пыталась объяснить свою роковую ошибку неточностью расчетов офицеров ЦРУ – неподалеку от посольства Китая располагалось здание Управления по снабжению вооружением. И, дескать, американцы действовали по старым картам города. Но правительство США вместе с командованием НАТО принесло официальное извинение правительству Китая и выплатило компенсацию в размере 4.5 миллиона долларов. Офицеры, причастные к обстрелу, понесли серьезное наказание.
Согласно Венской конвенции, Минобороны России должно внести ясность – с какой целью было обстреляно здание почетного консульства Азербайджана и автомобили дипломатов в Харькове? Но для этого российское военное командование обязано провести служебное расследование. Если же этого не произойдет и Россия не отреагирует на глубокую обеспокоенность азербайджанской общественности, то придется поверить в версию украинских властей о тотальном нарушении международного гуманитарного права и преднамеренного неисполнения требований Венской конвенции. Значит, стреляют намеренно. И не только по домам харьковчан, но и по диппредставительствам. Что наводит на мысль о совершении тяжелейших военных преступлений и преступлений против человечности! На кону честь российского мундира…