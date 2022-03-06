По версии украинских властей, российские войска продолжают вслепую обстреливать гражданское население города с единственной целью достичь желаемого – захватить неприступный и непокорный русскоязычный Харьков. Российские войска во имя достижения денацификации, то есть борьбы с проявлениями современного неонацизма, идут по трупам харьковчан, то есть этнических русских.

Версия российских властей вступает в полное противоречие с украинской. Кремль и ведомство Шойгу полностью опровергают Киев, заверяя мировое сообщество в осуществлении «бандеровцами» коварного замысла. Москва обвиняет ВСУ и «националистические батальоны» в том, что они прикрываются мирными жителями и используют гражданские кварталы в качестве живого щита в войне с освободительной русской армией. И, дескать, по этой причине Москва вынуждена прицельным огнем поражать административные здания и жилые кварталы, в которых засели «фашисты».

В случае с обстрелом административного здания азербайджанского консульства версия украинских властей нас не интересует. Поскольку при любом раскладе обстрел ведут не украинцы, а россияне. А значит и спрос с них.

Следуя логике оборонного ведомства дружественной Азербайджану России, можно прийти к печальному выводу – российская артиллерия поразила прицельным огнем консульство Азербайджана на основе ориентировки разведданных. Ведь российские солдаты не стреляют вслепую по гражданским объектам?! Но тогда возникает вопрос – неужели в консульстве Азербайджана окопались «бандеровцы и фашисты»? Весьма сомнительно, что дружественный России Азербайджан мог расположить в своем диппредставительстве стрелковый взвод или артиллерийскую батарею «бандеровцев», не так ли? Столь же сомнительной выглядит версия о нахождении «бандеровских радистов» в автомобилях азербайджанских дипломатов!

К тому же весьма сомнительно, что «фашисты» могли бы расположиться вокруг резиденции уважаемого в Харькове почетного консула Афгана Салманова. Исходя из логики российской военной пропаганды надо поставить вопрос ребром – кто и почему подверг артиллерийскому обстрелу консульство Азербайджана? И с какой целью?