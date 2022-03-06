В России допустили остановку прокачки газа через «Северный поток-1»

В связи с обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введением запрета в отношении «Северного потока-2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток-1», заявил российский вице-премьер Александр Новак.

Вице-премьер подчеркнул, что в связи необоснованными обвинениями относительно энергокризиса в Европе и введением запрета в отношении «Северного потока-2» у России есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток-1», который загружен сейчас на 100%.

«Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают», – приводит слова Новака ТАСС.

Ранее Новак подчеркнул, что Россия полностью выполняет обязательства по поставкам нефти и газа в Европу и не имеет никакого отношения к взлету цен на энергоресурсы на мировом рынке, это стало следствием безответственных заявлений европейских политиков. Он также обратил внимание, что контракт на транзит газа через Украину исполняется российской стороной на 100%, поставки газа через территорию Украины были увеличены до 109 млн кубометров в сутки, что эквивалентно примерно 40 млрд кубометров в год.