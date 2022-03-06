Fitch приостановило деятельность в России

Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что приостанавливает коммерческую деятельность на территории России, в том числе деятельность по присуждению кредитных рейтингов, передает РИА Новости со ссылкой на сайт компании.

«Fitch Group приняла решение немедленно приостановить свою коммерческую деятельность в России. Эти операции охватывают кредитные рейтинги и другие услуги, которые Fitch Group предоставляет в России через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions», - говорится в заявлении агентства.

Также агентство отметило, что продолжит предоставлять рынку свои независимые аналитические взгляды посредством рейтингов, проводимых за пределами России.