Пентагон обвинил Россию в вербовке иностранцев для отправки в Украину

«США подтверждают информацию о возможном привлечении Россией иностранных наемников для участия в военных действиях в Украины, так как российские ВС несут тяжелые потери». Об этом в ходе пресс-конференции заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, несмотря на более 150 тысяч российских военнослужащих, военное продвижение вглубь Украины остановлено, особенно на севере.

«В такой ситуации Россия посчитала нужным попытаться привлечь иностранных бойцов для этой войны. У нас есть доказательства, которые заслуживают внимания и подтверждающие эту историю, что они действительно пытаются завербовать иностранных боевиков», - заявил он.