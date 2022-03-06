Зеленский: мы будем настаивать на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на переговорах с Россией. Об этом он сказал в своем видеообращении.

«Сегодня состоялся уже третий раунд переговоров в Беларуси. Хотелось бы сказать: третий и финальный. Но мы реалисты. Поэтому мы будем говорить. Будем настаивать на переговорах, пока не найдем способ сказать нашему народу: вот как мы придем к миру», - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что необходимо осознавать, что каждый день борьбы и сопротивления «создают для Украины лучшие условия».

«Сильную позицию. Чтобы гарантировать наше будущее. В мире... После этой войны», - сказал украинский лидер.