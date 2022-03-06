Всего за 10 дней военных действий в Украине Россия обошла Иран и Северную Корею и стала страной, на которую распространяется самое большое количество санкций в мире, пишет Bloomberg.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций, в результате действий, предпринятых США и европейскими странами, начиная с 22 февраля, Россия стала объектом 2778 новых санкций.

Общее число санкций в отношении страны увеличилось до более чем 5530. Это больше, чем у Ирана, который столкнулся с 3616 санкциями в течение десятилетия, в основном из-за ядерной программы, Сирии, столкнувшейся с 2608 санкциями, Северной Кореи (2077) Венесуэлы, Мьянмы и Кубы (651, 510 и 208 соответственно).