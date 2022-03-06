В Тбилиси накануне на акции возле Государственной канцелярии задержали гражданских активистов, требовавших отставки правительства, передают «Новости-Грузия».

Отмечается, что этого полиция оттеснила участников акции с площади перед Канцелярией, которые бросали в полицейских рулонами туалетной бумаги.

За несколько часов до акции несколько сотен человек, собрались на центральном проспекте Руставели, где требовали отставки правительства. Участники акции также развернули огромный флаг Украины.

Выступающие подвергли критике решение правительства Грузии не присоединяться к санкциям, установленным западными странами против России. Многие из митингующих принесли плакаты, на которых было написано «Грузия – не Россия и никогда ею не будет».