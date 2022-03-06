ВС Украины: российские войска готовятся к штурму Киева

«Вооруженные силы России продолжают наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и с нанесением ракетных ударов, сосредоточившись в частности на окружении Киева». Об этом сообщает Генштаб ВС Украины.

В ведомстве отметили, что в течение суток российскими войсками осуществлялась перегруппировка для организации штурма Киева.

«Для штурма они планируют привлечь наиболее боеспособные части и подразделения из состава полка специального Росгвардии имени Рамзана Кадырова (Грозный), 27 отряда СПН «Кузбасс» (Кемерово), 604 центра СПН «Витязь» (Москва) Росгвардии и частной военной компании «Лига» (бывшая ЧВК «Вагнер»)», - говорится в сообщении.

Как заявили в Генштабе, на Полесском направлении российские войска сосредоточились в районах населенных пунктов Полесское, Повара, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов.