Япония ввела санкции против российских бизнесменов и чиновников

Правительство Японии ввело санкции в отношении еще 20 россиян, среди которых бизнесмены и чиновники. Список был опубликован во вторник на сайте МИД Японии, передает ТАСС.

В частности, в новый санкционный список вошли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кроме того, в список включены российские бизнесмены, включая братьев Ротенбергов, Геннадия Тимченко, Алишера Усманова.

Также санкции введены в отношении двух организаций – «Агентства интернет-исследований» и ЧВК «Вагнер».