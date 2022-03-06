Загадочные смерти в элитном поселке России

Утром 25 февраля этого года в гараже-пристройке к дому было обнаружено тело 61-летнего заместителя генерального директора Единого расчетного центра «Газпрома» (казначейство компании) по корпоративной безопасности Александра Тюлякова. Тело обнаружили его сожительница и ее бывший муж, пишет в своей статье российский журналист Максим Леонов, опубликованной изданием «Новая газета».

В статье уточняется, что поселок Ленинский расположен в Выборгском районе Ленинградской области и считается эксклюзивной вотчиной топ-менеджмента «Газпрома». В настоящее время минимальная стоимость дома в Ленинском – $500 тысяч.

Сотрудник Следственного комитета по Ленобласти, пожелавший остаться неизвестным, рассказал изданию, что на место происшествия они приехали одновременно с полицией, которую вызвали те, кто обнаружил тело: «Все, что касается поселка Ленинский, нам сразу докладывают. Лично я видел мужчину в петле, на полу гаража какая-то бумажка лежала. Криминалисты уже работали, когда приехали крепкие ребята на трех джипах. Заявили, что они служба безопасности «Газпрома», оцепили территорию, а нас и большинство полицейских просто выставили за забор дома».

Содержание посмертной записки Тюлякова не разглашается. В то же время некоторые российские СМИ сообщали, что накануне смерти Тюлякова видели сильно избитым. При каких обстоятельствах топ-менеджер «Газпрома» мог получить побои, неизвестно.

Журналист напоминает, что это уже второй с начала года суицид в Ленинском. 30 января нынешнего года сотрудники полиции и Следственный комитет выезжали в этот поселок в связи с самоубийством. Тело 60-летнего Леонида Шульмана, главы транспортной службы «Газпром Инвест», обнаружили в ванной комнате его собственного дома. На бортике ванны сотрудники СК обнаружили записку, в которой погибший жаловался на невыносимые боли в сломанной ноге (на момент смерти Шульман носил «аппарат Илизарова», предназначенный для сращивания костей). Ногу менеджер сломал в том же поселке во время новогодних каникул. Журналист подчеркивает, что содержание записки вызвало у следователей сомнение в ее подлинности. Вряд ли Шульман не мог позволить себе качественное обезболивающее лекарство. А то, что в конце 2021 года Служба безопасности «Газпрома» проводила проверку в транспортном управлении своей «дочки», позволило предположить, что истинные причины смерти могут быть не связаны с болями в сломанной ноге.

В Следственном комитете по Ленинградской области никак не комментируют эти два самоубийства, связаться с представителями Службы безопасности «Газпрома», которые курируют расследования этих случаев, «Новой газете» не удалось. В Едином расчетном центре и «Газпром Инвесте» также не сообщили никаких подробностей. В обеих компаниях посоветовали связаться с пресс-службой, отмечает журналист.

В центральном офисе «Газпрома» заявили, что ведется следствие. Изданию не удалось получить даже фотографии погибших. По словам одного из сотрудников пресс-службы «Газпрома», они были убраны с сайтов «с целью недопущения распространения слухов и чтобы пощадить нервы родных и близких погибших…».