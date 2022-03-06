Российская авиация ночью бомбила украинский город Сумы, сообщил глава Сумской области Дмитрий Живицкий. По его словам, пострадали в том числе и жилые кварталы.

"Горячие и сложные сутки для всего района и города. ...Наши бойцы теробороны приняли неравное сражение с врагом. Четверо молодых парней погибли", - сказал Живицкий.

Он подчеркнул, что вечером состоялся авианалет. "Происходила авиабомбардировка пригородов города Сумы. Были разбомблены жилые дома в некоторых населенных пунктах. И просто почти в центре города Сумы, на улице Роменской, было бомбовым попаданием уничтожено несколько домов. Полностью стерто с лица земли. Это частные дома. Есть погибшие. К сожалению, есть погибшие дети. И счет погибших идет уже - более 10 человек", - рассказал глава области.