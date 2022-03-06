Пентагон: Украина «крайне эффективно» использует военную помощь

В настоящее время военная помощь Украине поступает из 15 стран мира, сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он подтвердил, что США продолжают отправку военных грузов в Украину, добавив, что "это касается не только нас, но и 14 других стран". Этот груз доходит до украинских военнослужащих, которые "используют его крайне эффективно", подчеркнул он.

Кирби сказал, что министр обороны США Ллойд Остин "в минувшие выходные приказал направить из Соединенных Штатов дополнительно примерно 500 военнослужащих США в места дислокации в Европе для усиления сил США, которые уже находятся на восточном фланге НАТО".

Этот персонал "будет размещен таким образом, чтобы реагировать на нынешнюю обстановку вокруг Украины и укрепить потенциал сдерживания и обороны альянса НАТО", передает Интерфакс.

Кирби подчеркнул, что США не вводят и не будут вводить войска в Украину.