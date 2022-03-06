Армяне ведут беспорядочный огонь

Члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, 7 марта в 18:45 обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Паправенд Агдамского района. Об этом сообщило Минобороны Азербайджана.

Кроме того, отмечает ведомство, 8 марта в 07:30 подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Килид Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на указанных направлениях, приняты адекватные ответные меры.

Минобороны подчеркивает, что в настоящее время ситуация на указанных направлениях стабильная, оперативная обстановка под полным контролем подразделений азербайджанской армии.