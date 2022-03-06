Минобороны Украины сообщает о замедлении в продвижении противника, а на временно захваченных территориях российские войска применяют к местным жителям насильственные действия и психологическое давление.

«На территориях Херсонской и Николаевской областей, временно занятых противником после 24 февраля 2022 года, для воздействия на местное население оккупанты используют подразделения психологической борьбы.

По имеющейся информации, создано до 10 тактических групп психологической борьбы с задачами проведения пропагандистской работы с местным населением.