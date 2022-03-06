Fitch понизило рейтинг Беларуси

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Беларуси в иностранной валюте до "CCC" с "B", передает Interfax.

В агентстве отметили, что понижение связано с целым рядом факторов, среди которых - и возможные санкции, и роль Беларуси в военной операции России в Украине. Все это, как полагают в Fitch, создает угрозу для макрофинансовой стабильности. В агентстве не ожидают, что Беларуси серьезную финансовую поддержку для погашения еврооблигаций в 2023 году окажет Россия, и напоминают, что геополитические риски Беларуси, как и раньше, находятся на высоком уровне.

В Fitch выразили сомнение в способности Беларуси выполнять свои внешние обязательства, и сочли ее финансовое будущее весьма неопределенным.