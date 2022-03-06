Евросоюз: Беларусь является соагрессором в Украине и несет ответственность

Евросоюз заявил, что Беларусь является соагрессором в Украине, и должна нести полную ответственность за ситуацию в этой стране, сообщает «Интерфакс».

Как говорится в заявлении, распространенном ЕС в ходе специального заседания Постоянного совета ОБСЕ, Беларусь «как соагрессор несет полную ответственность за потери жизни, ранения и разрушения».

В заявлении ЕС требует, чтобы Россия немедленно прекратила военные действия, вывела войска из Украины и уважала территориальную целостность этой страны.