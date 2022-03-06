За 12 дней войны в Украине российская сторона понесла огромные боевые потери. За это время Вооруженные силы Украины ликвидировали почти 12 тысяч российских солдат. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери российской стороны:

• личного состава – почти 12 тысяч человек,