Потери России в Украине за 12 дней войны генштаб украины

За 12 дней войны в Украине российская сторона понесла огромные боевые потери. За это время Вооруженные силы Украины ликвидировали почти 12 тысяч российских солдат. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери российской стороны:

• личного состава – почти 12 тысяч человек,

• танков ‒ 303 ед,

• боевых бронированных машин – 1036 ед,

• артиллерийских систем – 120,

• РСЗО – 56,

• средства ПВО – 27,

• самолетов – 48,

• вертолетов – 80 ед,

• автомобильной техники – 474,

• корабли / катера – 3 ед,

• цистерн с ГСМ-60,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.