Потери России в Украине за 12 дней войны генштаб украины
За 12 дней войны в Украине российская сторона понесла огромные боевые потери. За это время Вооруженные силы Украины ликвидировали почти 12 тысяч российских солдат. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери российской стороны:
• личного состава – почти 12 тысяч человек,
• танков ‒ 303 ед,
• боевых бронированных машин – 1036 ед,
• артиллерийских систем – 120,
• РСЗО – 56,
• средства ПВО – 27,
• самолетов – 48,
• вертолетов – 80 ед,
• автомобильной техники – 474,
• корабли / катера – 3 ед,
• цистерн с ГСМ-60,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.