Новые санкции Японии против России повлияют на нефтяной сектор

МИД Японии сообщил во вторник, что в расширенный список санкций в отношении России включен запрет на экспорт в РФ оборудования для нефтепереработки, передает Interfax со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства.

"Вводится запрет на вывоз в Российскую Федерацию оборудования для переработки нефти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти меры приняты с учетом нынешней международной ситуации, касающейся Украины, в целях поддержания международного мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия.