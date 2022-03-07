«За прошедшие сутки бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 158 военных объектов на территории Украины, также сбито два самолёта МиГ-29 и один Су-27 ВВС Украины». Об этом сообщает Минобороны РФ.

В сообщении отмечается, что всего с начала действий уничтожено 2 482 объекта военной инфраструктуры Украины: «За 7 марта выведены из строя 2 украинских дивизиона ЗРК ПВО С-300, 3 самоходных огневых установки "Бук М-1", 4 пункта управления, 2 РЛС, 9 складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники».

Также отмечается, что российская сторона с 10:00 мск ввела «режим тишины», открыты гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сумы, Харькова и Мариуполя.