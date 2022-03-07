Даже талибы поздравили женщин с 8 Марта
Движение "Талибан" распространило праздничное послание женщинам Афганистана и мира по случаю Международного женского дня.
"Исламский эмират Афганистан стремится облегчить тяжелое положение афганских женщин и предоставить им условия для достойной жизни в свете благородной религии ислама и наших общепринятых традиций", - цитирует обращение афганских властей Интерфакс.
Талибы пожелали женщинам благоприятного праздника.
Агентство напоминает, что после того как к власти в Афганистане пришли талибы, в стране было ликвидировано министерство по делам женщин, а вместо него учреждено министерство поощрения добродетели и предотвращения порока.