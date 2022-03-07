Британия поддержит Польшу в решении передать Украине истребители

Глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что Великобритания поддержит Польшу в решении передать Украине свои истребители МиГ-29, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Уоллеса телеканалу Sky News.

Уоллес отметил, что Польша является одной из немногих стран, которая могла бы выполнить просьбу Украины о предоставлении истребителей МиГ-29: «Я поддержу Польшу, какой бы выбор они ни сделали. Речь идет о странах, которые находятся в непосредственной близости от России и Украины и столкнутся с прямыми последствиями. Мы будем защищать Польшу, помогать ей всем, чем можем, но если они сделают этот выбор, то это будет выбор, основанный на необходимости оказания двусторонней помощи Украине и том, что нужно Украине. У Украины должно быть все, что она может получить для осуществления обороны своей территории».

Глава военного ведомства добавил, что необходимо сохранять равновесие между риском эскалации и оказанием помощи в сложившейся ситуации.