«Будет непросто, но это возможно»: Евросоюз представит план отказа от российского газа

Еврокомиссия сегодня представит план постепенного отказа от российского газа, на который приходится 40% всех поставок в Евросоюз, передает Русская служба BBC.

«План значительно сократит нашу зависимость от российского газа уже в этом году, а в течение нескольких лет позволит нам вовсе отказаться от импорта из России», - надеется вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерман.

«Будет непросто, но это возможно», - сказал он депутатам Европарламента.