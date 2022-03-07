Российские ракеты уничтожили консульство Албании в Харькове

В воскресенье вечером российские ракеты уничтожили почетное консульство Албании в украинском городе Харькове, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.

Отмечается, что консульство обнародовало сообщение о нападении, подтвердив, что его персонал в безопасности и обошлось без жертв. МИД Албании осудил нападение.

Напомним, в тот же день, 6 марта, в результате ракетного обстрела со стороны российских войск было повреждено здание консульства Азербайджана в Харькове.