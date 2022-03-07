В России запретили вывоз иностранных медицинских изделий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым вводится временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий.

В российском правительстве пояснили, что «речь идет о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры», передает «Росбалт».

Подчеркивается, что данное решение российского кабмина «позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств».