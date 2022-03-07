Минобороны Британии: «Идет 13-й день, Россия не продвигается вперед»

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью BBC дал оценку текущих позиций российской армии в Украине.

«Россия все еще не продвигается вперед, сейчас идет 13-й день. Та колонна на севере от Киева, о которой мы много говорили, все еще стоит на месте. Похоже, она действительно застряла и не продвигается».

Британский министр также отметил, что российские подразделения «все больше впадают в отчаяние» и «просто удваивают жестокость».