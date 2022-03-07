Юлия Медведева, Москва, специально для haqqin.az 12:57

Пентагон крайне вяло отнесся к российским намекам о применении ядерного оружия. Проще говоря, слова российского президента о переводе Ракетных войск стратегического назначения, Морских стратегических сил и Стратегической авиации «в особый режим боевого дежурства», никакой реакции в Вашингтоне не вызвали. Потому что являются блефом. Статья о ядерной кнопке Кремля неожиданно вызвала большой интерес у читателей, и теперь они требуют подробностей, о том, как все на самом деле в этой сфере происходит. Что ж – извольте, избегая вопросов, составляющих государственную тайну, журналист тоже может чего-то опасаться, давайте посмотрим на «ядерную кухню» изнутри.

Начнем с того, что вопреки расхожему мнению, после нажатия кнопки в ядерном чемоданчике что американского, что российского президентов, ракеты не стартуют. Центральный пункт командования ядерных сил просто получает сигнал о том, что санкция высшего лица на применение ядерного оружия есть. После чего спускает эту команду в части к немедленному исполнению. Но и это еще не все. Дежурный запрашивает подтверждение команды и целеуказания – ведь у каждой ракеты свое назначение, своя географическая точка, куда она должна попасть – после чего отдает конкретные приказы на «пусковые устройства». Только там два офицера-оператора вставляют свои ключи, у каждого индивидуальный, проворачивают их – и, как в песне, «медленно ракета уплывает в даль, встречи с нею ты уже не жди…» При этом, никакого «особого режима боевого дежурства», ввести который отдал приказ Владимир Путин, попросту не существует – данный термин в войсках не применяется, есть разные виды «сигналов» и режимов боевой готовности, главный из которых – «боевая готовность раз».

Теперь о том, как этот режим выглядит на практике. Россия имеет 11 ракетных подводных крейсера стратегического назначения. Эти «стратеги» несут около 700 боеголовок. Подлодки требуют отдыха экипажа и постоянного регламентного обслуживания. Поэтому в море, в обычное время, находятся всего лишь 2-3 подлодки. В нынешних условиях в море могут выйти еще 3-4 «стратега», но не больше. Тут нужно понимать, что отправить в море все ракетоносцы нельзя – иначе через 4 месяца они будут вынуждены вернуться и оперативная готовность упадет до нуля. Дальняя авиация ВКС России – имеет 77 «стратегов». Из которых 60 – устаревших Ту-95 и 17 – относительно новых Ту-160. Здесь ситуация аналогичная – после введения «боевой готовности раз» военнослужащие прервали свои выходные/отпуска, техники подвесили в «арабаны» имеющиеся крылатые ракеты (Х-55СМ и Х-101) с боевыми блоками. Сейчас силы ВКС готовы в течение 3 минут начать подниматься в воздух и нанести ядерный удар по базам НАТО в Европе, Турции и Японии. Летчики дежурят в креслах машин с разогретыми двигателями – но количество бортов «в готовности раз» не увеличено, и смена целей – прокладка маршрута на Украину – не происходила. Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации (РВСН РФ) имеют на вооружении 120 стационарных пусковых установок (шахты) и 170 ПГК – подвижных грунтовых комплексов. Для военнослужащих стационарных пусковых после приказа Путина особых изменений не произошло.